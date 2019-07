Børn og unge fra Asyl Syd skal lære om sikkerhed ved vandet

- De vil have stor gavn af - både på kort og langt sigt - at lære om sikkerhed på stranden, selvhjælp på havet og livreddende førstehjælp. Vi anskuer det som en art ressourceforløb, hvor de unge tilegner sig inspiration, viden og færdigheder om livredning, som de kan bruge, uanset om jobfremtiden er i Danmark eller hjemlandet, udtaler teamkoordinator Jakob Pihl fra AsylSyd i en pressemeddelelse.

DGI vil motivere

De 18 børn og unge skal hoppe i vandet i Nysø ved Varde, hvor de får dage med mange forskellige, sjove oplevelser med masser af fysisk aktivitet. Det ses netop som en kerneopgave for DGI, at inspirere og motivere børn og unge til aktiv deltagelse i idræt og fællesskaber.

Det tog derfor heller ikke lang tid for DGIs svømmekonsulent, Mads Hjort, at sige ja til samarbejdet, da AsylSyd kontaktede ham angående mulighederne for at tilbyde en lukket camp.

- Det er vildt spændende at prøve vores Ocean Rescue Camp af på en ny målgruppe, og tilpasse konceptet børn med andre udfordringer end vi normalvis ser hos camp-deltagerne. Samarbejdet er også en mulighed for at indsamle erfaring til at kigge efter andre nye målgrupper, siger Mads Hjort i pressemeddelelsen.

En god blanding af 12- til 18-årige drenge og piger fra de to asylcentre, kan se frem til at prøve dyk, snorkling, makkerredning på vandet med rescue-boards og sjove stafetlege på stranden. Til at stå for aktiviteterne er udvalgte DGI-instruktører, der allerede har erfaring med integrationshold og fremmedsprog fra egen svømmeforening.