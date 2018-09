Børn lærer at stave med fingrene

SKÆRBÆK: Et halvt hundrede børn fra Tønder Kommune har de sidste tre uger været på kursus for ordblinde. I denne uge er 16-17 elever fra skoler i Tønder Kommuner på kursus på Ungdomsskolen i Skærbæk, hvor eleverne fra 5. og 6. klasser har indtaget rummene - det gælder også poolbordet og bordfodboldbordet. Det er nemlig godt at kombinere læring med fysisk aktivitet, siger Mikael Højbjerg, der er uddannet ordblindelærer og læsevejleder. Desuden er han kreativ direktør i Ordblindetræning, der har indgået samarbejdet med Tønder Kommune om, at en række ordblinde børn kan få undervisning i it-rygsækken, læse- og skriveprogrammer og at "tappe".

At tappe kan bedst sidestilles med, at børnene lærer at bruge fingrene til at "tælle" orddelinger med - lidt som et lille barn, der lærer ved at tælle på fingrene.

Selv om det lyder banalt, så virker det, garanterer Mikael Højbjerg.