Børn græd og grinede over rugbrødsmadderne

- Med maddagen sætter vi fokus på mad i institutionerne. I dag laver vi rugbrødsmadder, fortæller Chalotte Johannsen, som tilføjer, at det er vigtigt for børn at få nye smage og indtryk ind under huden.

For første gang deltog Agerskov Børnehus i Maddag med de mindste.I Agerskov deltog en stue med 21 børn i maddagen - børnehuset har 76 børn i alt - og alle fik lov at smage. Landet over antages det, at 28.000 børn på institutioner hakkede, skar og skrællede sig til Maddag 2018 med fokus på rugbrødsmadder. Børn mellem 4-6 år spiser i gennemsnit 50 gram rugbrød dagligt. Rugbrødsmadder er danskernes foretrukne aftensmåltid. I Norden har vi spist rugbrød siden vikingetiden.

Karl-Martin Jessen synes, at dadel-cremen smagte godt. Den er sød, udbrød han og fik lov at slikke den store ske. Ved siden af sad lille Paula, der begyndt at græde på grund af madindtrykket. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Lyserød prinsessemad

Chalotte Johannsen har selv erfaring med børns kræsenhed. Hun står for de to ugentlige smør-selv-rugbrødsmadder i børnehuset, og for to år siden introducerede hun børnene for hjemmelavet skinkesalat:

- Den var de vilde med.

Imidlertid faldt en rødbedecreme bestående af cremefraiche og hakkede rødbeder ikke heldigt ud - i et forsøg på at "sælge" den kaldte hun den lyserøde masse for prinsessecreme, men det gjorde bare ondt værre.

- Så ville drengene ikke røre den. Så kaldte jeg den for spiderman-creme, og så gik det bedre, fortæller Chalotte Johannsen, som supplerer de to ugentlige rugbrødsdage med lun mad fra ungdomsskolen i Agerskov og en grøddag.