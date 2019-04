Børn finder sammen om tosprogede sange

SKÆRBÆK: Mandag formiddag var der ekstra aktivitet i Børnehaven Spiren i Skærbæk, der normalt har 76 børn. For i anledning af projektet "Sang uden grænser," havde børnene fået følgeskab af 18 tyske gæster fra børnehaven Montessori Kinderhaus fra Leck.

Efter flaghejsning som følge af en børnefødselsdag, var der runddans og sang i børnehavens gård.

På sådan en frostklar morgen giver det røde kinder og sultne maver at opholde sig udenfor. Og efter et kvarters tid, søgte børn og vokse indenfor for at indtage lidt frugt.

Efter at have fået stillet sulten, optrådte gruppen bestående af 30 danske og tyske børn på børnehavens scene foran institutionens andre børn, der nød godt af sangene.

Sang uden grænser skal styrke sangglæden og sprog- og kulturforståelsen hos børn mellem fem og otte år i børnehaver og skoler i Region Sønderjylland-Schleswig.

Sang uden grænser bidrager dermed dels til at styrke sang og musik i børnehaverne og skolerne, og dels til, at børnene kommer i kontakt med sprogene i grænselandet på legende vis og lærer noget om grænseregionens kultur.

Pædagog Jane Reichert fra Spiren fortæller, at selv om ikke alle børnene havde pas til at starte med, og derfor ikke kunne besøge den anden side af grænsen, så har det ændret sig i løbet af ganske kort tid, så børnene nu kan komme hinanden ved.

- Ved at synge sammen, kan de lære hinanden bedre at kende. Det er et spændende projekt, siger Jane Reichert.

Forud for mandagens besøg havde børnehavebørnene fra Skærbæk været på besøg i Leck.

Den 8. maj holdes der et afslutningsarrangement i Kruså, som får deltagelse af 25 skoler og børnehaver. Fra Tønder Kommune deltager foruden Spiren fra Skærbæk også elever fra Agerskov Skole.