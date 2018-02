Børn brugte krudt på kolbøtter og kraftspring

Agerskov: Der var liv og glade dage, da avisen onsdag formiddag kiggede indenfor i hallen på Agerskov Ungdomsskole.

Her var 90 børn med krudt i enden i gang med at lægge de sidste kræfter i at forberede sig på eftermiddagens gymnastikopvisning for forældrene.

Udover at opvisningen skulle give et indtryk af, hvad børnene havde brugt tiden på, så markerede den også slutningen på tre højintense dage, hvor gymnastikken for alvor har været i højsædet.