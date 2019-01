Bøn fra chefen: Brug klinikken noget mere

Kvalitetschefen for Sygehus Sønderjylland, Thomas Cotzand, opfordrer patienter med mindre alvorlige skader om at søge til skadeklinikken i Tønder i stedet for at køre til skadestuen i Aabenraa, hvor der ofte er mere travlt.

TØNDER: Skadeklinikkerne i Tønder og Sønderborg under Sygehus Sønderjylland klarer sig fremragende i den aktuelle rapport fra kompetencecentret for patientoplevelser. Det er kvalitetschef ved Sygehus Sønderjylland, Thomas Cotzand, selvsagt godt tilfreds med, men han påpeger samtidigt et problem. - Jeg kunne godt ønske mig, at flere patienter brugte klinikkerne frem for at køre til skadestuen i Aabenraa, hvor der typisk er mere travlt, siger Thomas Cotzand. - Udfordringen er, at patienterne først skal igennem lægevagten. Det sker, at vagten overser muligheden for at tage til Tønder eller Sønderborg. Det skal vi have opdraget dem bedre til. Det ville hjælpe os, hvis borgerne selv efterspørger muligheden, siger Thomas Cotzand.

Overset kvalitet Tønder scorer højest af alle danske skadeklinikker og akutmodtagelser i den nyeste rapport fra "Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser" (LUP) og Sønderborg befinder sig i den øverste tredjedel. Derfor er det ifølge Thomas Cotzand ærgerligt, hvis disse åbenlyse kvalitetstilbud ikke udnyttes optimalt. Forskellen på en skadeklinik og en skadestue er, at skadeklinikkerne er bemandet med sygeplejersker, mens der på skadestuerne også altid er en læge til stede: - Dog kan personalet på skadeklinikkerne sagtens løse langt de fleste akutte opgaver, påpeger kvalitetschefen. Skadeklinikkerne i Tønder og Sønderborg er ikke ene om at kæmpe for lægevagternes bevågenhed. Også skadeklinikken ved Grindsted Sygehus, der indtager fjerdepladsen i den landsdækken undersøgelse, kæmper for at blive set. Er lægevagten bemandet med en læge i Odense, så sker det, at vedkommende ikke kender til blandt andre Grindsteds eksistens: - Det kan stadig knibe for lægerne, men så er patienterne heldigvis gode til selv at gøre opmærksomme på, at der er en skadeklinik i Grindsted, siger klinikkens leder Karin Bilgrav.