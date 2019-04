Bølgegang i børnehøjde

- Da jeg havde udviklet banen, kunne jeg hurtigt se, at den kan bruges i skolerne, for at udfordre børnene og gøre den børnene til bedre cyklister. I sidste ende er det jo også godt for trafiksikkerheden, siger han.

Bredebro: For børn med motoriske udfordringer kan cykling ofte hjælpe, fordi det både udfordrer balancen og koncentrationen. Kan man få børn til at cykle hen over bump, så udfordres børnene endnu mere og det udvikler dem motorisk og giver dem samtidig selvtillid.

Børnene var udfordrede i begyndelsen, men allerede efter 20 minutter var der fart i cyklerne. Banen bliver i Bredebro i to uger og procucenten er ikke i tvivl om at nogen af børnene vil også lære at hoppe. Foto: Ludvig Dittmann

Leg og læring

Mads Christiansen er syv år og fra Sølsted. Han havde i dagens anledning sin cykel med i skole og fik virkelig fart i cyklen.

- Det går godt, men når jeg får rigtig fart på, så er det svært. Jeg er god til at cykle, men jeg lærer at cykle bedre her, fordi man skal cykle på de humplede bakker, sagde han om den nye cykelbane.

Også 6-årige Kristoffer Cassøe Karstensen havde det sjovt med banen.

- Jeg prøvede BMX engang, så jeg har prøvet det før. Og det er sjovt at køre op og ned af bakkerne, forklarer den unge dreng, der, ligesom de andre godt 15 børn, var udstyret med cykelhjelm.

Dyhre Cykling har netop haft en bane stående i Løgumkloster og banen i Bredebro bliver stående i to uger, så børnene virkelig kan blive dus med den ujævne bane.

- Jeg har udviklet 25 levels til banen. Første mål er at komme hen over banen uden at træde i pedalerne, bare ved at pumpe cyklen frem. Og allerede på level 4 kan de hoppe over platformen. Det vil der være nogen, der kommer til her på skolen i de næste uger, forsikrer iværksætteren, der bor i Taulov ved Fredericia, men har rødder i Harres ved Bredebro, hvor Pumptracken også produceres.