Blotter fra Tønder har langt synderegister

De forurettede i sagerne er blevet orienteret om, at politiet nu anser deres sager for opklaret.

TØNDER/BOV: Den 57-årige mand, der natten til torsdag blev anholdt i Tønder og sigtet for at have blottet sig i en parcelhus-have, har haft andet og mere end blot dette ene tilfælde på samvittigheden.

De 11 sager, som den 57-årige tysker er sigtet for og har erkendt overfor politiet er følgende:- Syv tilfælde af blotteri i Bov/Padborg-området i 2014, heraf fem forhold, hvor den sigtede blottede sig mod samme person - To tilfælde i Tønder i 2016, også rettet mod samme person - Et tilfælde i Tønder i 2017 - Et tilfælde i Tønder, natten til torsdag

Blufærdighedskrænkelse

Gerningsmanden er tysk statsborger. Ifølge politiet er hans tilknytning til Danmark dels, at han bor tæt på grænsen, og så har han en fortid som langturschauffør.

Den 57-årige er sigtet for overtrædelse af straffelovens § 232 om blufærdighedskrænkelse, der kan straffes med bøde eller fængsel i op til to år.

Efter afhøring blev den sigtede løsladt, og når efterforskningen er afsluttet, venter der manden et retsligt efterspil.

Politiet kom på sporet af den 57-årige, efter at en kvinde i boligområdet omkring Marsk-kvarteret i Tønder natten til torsdag opdagede, at der stod en mand i naboens have og blottede sig. I første omgang lykkes det for manden at slippe væk, men han blev kort efter anholdt.