Blev taget på fersk gerning og civilt anholdt: Rambuk-tyv sendt bag tremmer

Den 28-årige mand, der onsdag morgen blev taget på fersk gerning under et indbrud hos Emmerske Biler, er nu varetægtsfængslet.

TØNDER: Varetægtsfængslet frem til den 11. september.

Sådan lyder dommerens afgørelse i forhold til den 28-årige mand fra Esbjerg, der onsdag morgen forsøgte at begå et såkaldt rambuk-indbrud hos Emmerske Biler i St. Emmerske øst for Tønder.

Den 28-årig blev standset i sit forehavende af bilforretningens ejere, og i det efterfølgende grundlovsforhør ved retten i Sønderborg er han nu varetægtsfængslet i fire uger.

Fængslingen giver politiet tid og mulighed for at efterforske, hvorvidt den 28-årige var alene om indbruddet, og om han eventuelt har andet og mere på samvittigheden.