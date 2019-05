Blå spejdere har grønne fingre: Rejste skov på to dage

Daniel Dahl Brodersen blev i februar valgt som formand for de blå spejdere i Klosterspejderne. I sidste uge var han og resten af spejderne i Løgumkloster bevæbnede med skovle og spader, da de rejste en skov på to dage. Skoven skal komme hele Løgumkloster og spejderne selv til gode. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Skov til undervisning

Daniel Dahl Brodersen blev valgt som formand for Det Danske Spejderkorps' afdeling i Løgumkloster i februar.

Han stammer fra Hostrup, og det var her, at hans spejderliv startede. Efter en årrække med spejderlivet på standby, er han igen aktiv - det samme gælder den yngste søn på ni år, Noah, som skam også var aktiv med skovl og spade for at stikke de små træer i jorden.

- Han syntes, det var kedeligt. Det var det samme og samme, smågriner den 36-årige spejderformand.

Det er meningen, at skoven, når den bliver stor, skal bruges som aktivitet for spejderne. Men også i den nærmeste fremtid vil spejderne være at finde i skoven, når de nærstuderer de gode, danske træsorter som bøg, agnbøg, birk, eg, fyr og ask.

- Grunden til, at vi har plantet forskellige træsorter, er, at børnene skal kunne se de forskellige træsorter ved siden af hinanden. Mange typer skov i Danmark består af kun én slags træ, så man kan sige at skoven er rejst med undervisning for øje, siger Daniel Dahl Brodersen.