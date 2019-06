Blå roser til blå studenter

Det var storebror, Kris Iversen, der fik lov til at sætte huen på lillebror. Sammen med de seks blå roser fik han også en rød.

TØNDER: Mandag formiddag sprang de første studenter ud på Tønder Handelsskole. Første elev på EUD var Jens Frehr Kristensen, mens de tre første elever fra HHX, Laust C. Andersen, Stine Enemark Brylle og Caroline Louise Hansen samtidig sprang ud som blå studenter. Men allerede en halv time forinden, klokken 9.30, var første HTX-student blevet begavet med blå roser og en enkelt rød.

Mike Iversens niece på tre år, Isabella, var for genert til at overrække sin onkel den blå rose, så det måtte storebror Jacob sørge for. Foto: Martin Franciere