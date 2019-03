Blå Kors er snart klar med genbrug på en ny måde

Tønder: - Vi kommer til at vise, hvordan genbrug også kan være. Vi kommer til at præsentere møblerne meget flottere, hvor vi blandt andet kommer til at sortere i kategorier og farver. Så det bliver genbrug på en helt ny måde.

Sådan lyder ordene fra Jytte Jensen, der er chef for Blå Kors Genbrug. Hun taler om den nye Blå Kors-butik, der lige nu er på vej på Nørremarksvej 84. En butik, der bliver dobbelt så stor som den nuværende på Ndr. Landevej i Tønder.

- Vi er blevet opsagt i vores nuværende lejemål, så vi var tvunget til at gå ud og finde noget nyt. For vi er rigtig glade for at være i Tønder, forklarer Jytte Jensen videre.