Billist stoppet med 102 gram skunk i bilen

Løgumkloster: En 21-årig mand fra lokalområdet i Løgumkloster blev mandag aften klokken 18.25 sigtet for at køre bil, mens han var påvirket af euforiserende stoffer på Industrivej.

En patruljevogn så bilen og vurderede bilisten til at køre bil i påvirket tilstand. Der blev efterfølgende foretaget en blodprøve af manden, og der venter ham ifølge politiet et retsligt efterspil.

Ikke mindst fordi den 21-årige mand for det første ikke var i besiddelse af et kørekort, men til gengæld viste det sig, da politiet undersøgte bilen nærmere, at der var 102 gram skunk i mandens bil.