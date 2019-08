Billig sluppet: Ekstra riste løber op i 17.000 kroner

Det bliver ikke som først antaget 50.000 kroner, men et noget mindre beløb, der skal til, for at sikre handicapvenlig tilgængelighed i og omkring Markedsgade i Løgumkloster.

LØGUMKLOSTER: Det første bud lød på 50.000 kroner, men den rigtige pris lander på 17.000 kroner. Det er det beløb, der skal til, for at sikre en fortsat handicapvenlig tilgængelighed i det nyanlagte fortov på Markedsgade i Løgumkloster. Her foretages netop nu en områdefornyelse under overskriften "Liv i Løgumkloster". Med til det oprindelige projektet hørte åbne, 23 millimeter dybe regnvandsrender. Men de har vist sig at volde problemer for gangbesværede. Løsningen var indkøb af riste, der vil blive leveret og monteret om kort tid. - Vi har netop fået den endelige pris. Den lyder på 17.000 kroner, og den deler vi med Tønder Forsyning, så der bliver 8.500 kroner til hver, siger formanden for Tønder Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, Bo Jessen.

Sagen kort Det var i forbindelse med områdefornyelsen 'Liv i Løgumkloster', at regnvandsrenderne blev etableret ved Markedsgade.Det viste sig dog, at renderne voldte problemer for gangbesværede, fordi hjulene på kørestole og rollatorer kørte ned i renderne.



Det fik formanden for Handicaprådet i Tønder Kommune, Jens Petersen, Abild, til at optage en video af problemet, som Tønder Kommune efterfølgende reagerede på og gik i dialog med formanden. I samarbejde med formanden er Tønder Kommune nu kommet frem til risteløsningen.

God løsning Det var formanden for handicaprådet i Tønder Kommune, Jens Petersen, der med et video-opslag på de sociale medier, gjorde opmærksom på problemerne med de åbne, dybe regnvandsrender. Efterfølgende reagerede den ansvarlige afdelingsleder ved Tønder Kommune, Christian Kjær-Andersen, ved at spille ud med riste-løsningen. At de åbne render kunne volde problemer, kom bag på både Christian Kjær-Andersen og Bo Jessen. - Det undrer mig lidt, for det fungerer i andre kommuner. Men vi er en vågen kommune med vågne borgere. Fremkommelighed er vigtig, og nu er der fundet en løsning i et godt samarbejde. Når Jens Petersen giver 10 ud af 10 mulig i karakter, så er det en god løsning, siger Bo Jessen.