Bilkøer overalt: Vejene omkring Rømødæmningen lukker til

Både nye og gamle biler holder i kø - flere af bilerne er på vej til Motorfestival og kan se frem til kun at komme meget langsomt frem. Foto: Karin Lorenzen

Rigtig mange biler har hele formiddagen søgt mod Rømø, i forbindelse med årets Rømø Motorfestival, og det har betydet timelange bilkøer. Også Hovedvej 11 er påvirket.

Rømø: Klokken 10 var de første starter på Lakolk Strand ved årets Rømø Motorfestival. Men ikke alle der ville se løb, kunne være der, for vejene omkring Rømødæmningen pakkede til og kl. 11 var der kø på de fleste veje. Selv hovedvej 11 fra Ribe mod Skærbæk er sat til med biler. Omkring kl. 11 lød der beretninger om kø helt til Rejsby. Godt 2 timers kø, lød status på. Så lang tid tog det at nå fra Rundkørslen ved hovevej 11 og til Lakolk, en køretur på godt 12 kilometer. Mange gav op undervejs og vendte om, mens andre holdt humøret oppe og valgte at gå ved siden af deres biler, eller spille musik i bilradioen i ventetiden.

I lyskrydset på fastlandet, ved Rømødæmningen, er der kø i alle retninger. Foto: Karin Lorenzen

Politiet er opmærksom Politiet oplyser at trafikmængden skyldes et sammenfald af flere ting, både motorfestivallen, skiftedag i sommerhusene og to mindre ulykker har haft indflydelse, vurderer vagtchefen. - En ulykke ved Ribe midt på formiddagen og en mindre ulykke på Havnebyvej på Rømø, hvor en personbil og en motorcykel snittede hinanden, har påvirket trafikken, men det er et uheldigt sammenfald og det kan vi ikke gøre ved, lyder det fra vagtchefen, der dog vurderer at trafikken i modsat retning, sidst på eftermiddagen, ikke vil blive helt så tæt, da turisterne, i forbindelse med sommerhusskifte ikke vil skulle tilbage over dæmningen.

Uanset hvilken vej man vælger på fastlandet, så skal bilerne på et tidspunkt op på dæmningen, for at komme til ferieøen, og det betyder stillestående trafik på dæmningen i lange perioder. Foto: Karin Lorenzen

Motorcykler og lysreguleringer Mens bilerne holdt stille, tog mange motorcykler ikke hensyn til køen, men valgte at køre forbi køen, både indenom og udenom de stillestående biler. På Dæmningen holdt bilerne i perioder helt stille og her holdt bl.a. Heidi og Frank Nissen fra Bolderslev, med deres søn Sean. De var ved godt mod, selvom de havde brugt godt en time på at nå mindre end halvvejs over dæmningen. - Vi skal se det for første gang, så vi holder ud. Vi har glædet os og skal nok komme over. Men det ser da vildt ud med alle de biler, lød det fra Heidi Nissen, mens sønnen Sean hyggede sig på bagsædet - han var opsat på at skulle over og se biler.

Bilerne holdt og mange valgte at stå ud, og gå lidt ved siden af bilen. Foto: Karin Lorenzen

Umiddelbart efter rundkørslen, hvor Hovedvej 11 krydser Rømøvej, var der ligefrem trafikkaos, fordi flere bilister valgte at vende om og køre ud af køen, alt imens motorcykler overhalede både indenom og udenom. Foto: Karin Lorenzen