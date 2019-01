Bilister blev testet positive for spiritus og narkotika

TØNDER/AGERSKOV: Syd- og Sønderjyllands Politi fangede generelt et højt antal bilister i at køre under påvirkning af alkohol eller euforiserende stoffer i løbet af tirsdag. Først blev en 28-årig midtjysk bilist standset og testet på Horupsgade i Tønder klokken 14.08.

Det viste sig, at den 28-årige mands narkometermåling gav udslag for amfetamin, og man afventer nu en blodprøve, der kan fastslå, hvor påvirket han var.

Tirsdag aften klokken 18.40 var den gal på Elvej i Agerskov. Her standsede ordensmagten en 76-årig lokal mand, da man fattede mistanke til hans kørsel. Den 76-årige pustede efterfølgende en promille, der var over det tilladte. Også her afventer man nu en blodprøve.

Det oplyser politiet til JydskeVestkysten.