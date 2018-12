Bilist vakte opsigt: Taget med euforiserende stoffer

TØNDER: En 30-årig bilist fra Esbjerg vakte så meget opsigt med sin kørsel i sin bil i Tønder lørdag aften, at manden blev stoppet af politiet. Det oplyser vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ivan Gohr Jensen.

Vagtchefen oplyser, at esbjergenseren først blev set taget et par runder rundt om McDonalds i Tønder og siden i en nærliggende rundkørsel. Det påfaldende kørselsmønster fik en patruljevogn til at standse bilisten, der ifølge vagtchefen, viste sig at være påvirket af euforiserende stoffer. Et kig i bilen afslørede da også en pose med et narkotisk stof, tilføjer Gohr Jensen.

Den 30-årige bilist blev taget med på politistationen, hvor han blev præsenteret for to sigtelse: En for kørsel i påvirket tilstand og en for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.

- Manden er løsladt igen, siger vagtchefen.

Hændelsen udspillede sig lørdag aften klokken 22.40.