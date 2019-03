Bilist taget for tre ting på én gang

TOFTLUND: En 34-årig mand kørte sig torsdag aften til en solid bøde på Tøndervej ved Toftlund.

Her fattede en patrulje i første omgang mistanke til manden, da denne havde temmelig meget fart på - men det blev ikke den eneste tiltale, som den 34-årige nu står overfor, forklarer politikommissær Jens Peter Rudbeck fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Patruljen standsede ham først, fordi han kørte meget stærkt - cirka 120 kilometer i timen i en 80-zone. Men der var flere ting, for de tjekkede også hans promille, som viste sig at være for høj, og nu skal en blodprøve fastslå, hvor stor den præcist var. Endelig viste det sig også, at manden var frakendt kørekortet, fortæller politikommissæren.

Den 34-årige mand er fra lokalområdet, men det fremgår ikke umiddelbart, om det er første eller anden gang, han er blevet taget i at køre i frakendelsestiden. Politiet beslaglægger bilistens bil ved tredje tilfælde, mens straffen første gang er en bøde på en måneds nettoløn.