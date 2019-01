Bilist slap væk efter biljagt

LØGUMKLOSTER/LILLE EMMERSKE: Føreren af en ældre Opel gjorde klokken 11.26 nytårsdag så meget opmærksom på sig selv, at en politipatrulje satte efter bilen - men bilisten stoppede ikke, og det blev til en politijagt.

Den jagtede Opel var kendetegnet af en falmet, rød farve og udenlandske nummerplader, men bilisten slap altså væk fra stedet.

Senere på dagen blev den jagtede bil fundet på en mark ved Midtengvej i Lille Emmerske, oplyser politikommissær Jens Peter Rudbeck:

- De blev eftersat, da de ikke ville efterkomme politiets anvisninger. At de stak af, tyder på, at de formentlig ville dække over noget kriminelt.