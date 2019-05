VISBY: En bilist har smadret 250 meter el-hegn ud til Trøjborgvej i Visby.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at en bilist i tidsrummet tirsdag til onsdag har kørt en kvart kilometer af el-hegnet ned og efterfølgende kørt ind på en mark, hvor der er tydelige dækmærker efter bilen - man kunne med et andet ord kalde det for markfræs.

Der er tegn på, at det er en Volkswagen, der har udøvet udåden, for der er fundet et gitter, der hører til en Volkswagen på marken, oplyser politiet.