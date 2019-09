Bilist havnede i grøften

TOFTLUND: En 70-årig kvinde slap uskadt, efter hun onsdag aften kørte galt og endte i en grøft på Ribevej ved Toftlund. Cirka klokken 19.38 kørte hun ud af rundkørslen ved Toftlund og ville fortsætte ud ad Ribevej, da hun ramte et autoværn og havnede i grøften.

Indsatsleder ved Brand og Redning Sønderjylland, Thomas Lund Sørensen, forklarer, at redningsaktionen gik hurtigt - men at bilen landede et svært sted:

- Vi fik hende hurtigt ud af bilen, men den var landet på en lidt kompliceret måde i grøften, hvor der også var vand. Hun var dog ikke i fare på grund af vandet i grøften. Vi fik efterfølgende trukket bilen ud af grøften, forklarer han.

Politiet har efterfølgende fået udtaget en blodprøve, for man mistænker kvinden for at have kørt spirituskørsel, forklarer vagtchef Søren Strægaard fra Syd- og Sønderjyllands Politi:

- Patruljen på stedet fik mistanke til, at hun kan have kørt spritkørsel. Der blev efterfølgende udtaget en blodprøve, og hun har været til et tjek på Aabenraa Sygehus.

Alarmen var i øvrigt ikke den eneste, som Brand og Redning havde at se til i Toftlund onsdag aften - næsten samtidigt gik en brandalarm på Brundtland Golfcenter, men det viste sig at være forårsaget af en sensor, som havde fået vand, forklarer Thomas Lund Sørensen.