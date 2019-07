Bilist havde stoffer i blodet og hash i bilen

ALSLEV: En færdselspatrulje fattede ved midnatstid mellem søndag og mandag mistanke til en bil, der kørte ad Krusåvej ved Alslev.

Mistanken viste sig at være velbegrundet, for det viste sig, at den 46-årige kvindelige bilist var under påvirkning af euforiserende stoffer under kørslen. Men det stoppede ikke ved en positiv narkometertest, forklarer politikommissær Jens Peter Rudbeck fra Syd- og Sønderjyllands Politi:

- Der blev desuden fundet 15 gram hash og nogle haglpatroner i bilen, så det bliver der også et mellemværende omkring, forklarer han.