ØSTER HØJST: En bilist endte mandag formiddag på taget efter et solouheld ved Øster Højst. Her kørte bilisten, en 25-årig kvinde fra Løgumkloster, ad Adelvadvej, hvor hun kom ud i rabatten. Bilen endte med at ryge ud på en mark, hvorefter den rullede og endte på taget, forklarer politikommissær Thomas Berg fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den 25-årige blev efterfølgende kørt til tjek på Aabenraa Sygehus, men skulle være ok, forklarer han.