Bilhus i Tønder investerer millioner i nybyggeri

- Vi vil udvikle hele området. Vi har ikke lagt os fast på, hvordan vi skal bruge hele arealet, siger Brian Hansen, der mener, at det stærkt trafikerede kryds Ribe Landevej/Nordre Landevej giver gode muligheder for at drive liberalt erhverv eller kontor.

For at følge med udviklingen og ikke mindst de kommende elektriske og hybridbiler fra Volkswagen, barsler Folkevognsfamilien i Tønder nu med nedrivning af gamle ejendomme og nybyggerier i strøget fra det eksisterende bilhus på Ribe Landevej frem til krydset Nordre Landevej/Ribe Landevej.

Skitse udarbejdet af Arkon i Tønder, som viser, hvordan arealet kan se ud om få år. Volkswagen Tønder lægger op til, at der bliver plads til kontorbyggeri eller plads til at drive liberalt erhverv ud til det stærkt trafikerede kryds i Tønder. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Fyldige VW-modeller

Kort efter at det nuværende lyse bilhus med de store glaspartier stod færdigt i 2012 stod det klart, at Folkevogns-familien i Tønder måtte udvide igen for at følge med udviklingen. Siden færdiggørelsen har det tyske bilmærke lanceret fem nye modeller. Desuden ventes det tyske bilmærke over de kommende seks år at lancere yderligere otte til ti forskellige modeller, der alle er enten hybridbiler eller elektriske. Det kræver alt sammen plads.

- Vi bygger ud for at sikre, at vi kan blive i Tønder - også i fremtiden, siger brødrene Hansen.

Udbygningen af det eksisterende bilhus og resten af grunden til lyskrydset vil ske i etaper. Det første byggeri bliver i direkte forlængelse af det eksisterede bilhus på 2400 kvadratmeter udvidet med et nyt showroom på 800 kvadratmeter og et værksted med speciale i Volkswagens kommende eldrevne modeller. Hertil kommer også et dækhotel samt en ny klargøringshal.