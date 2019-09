Bilfri bro i seks uger

Et større renoveringsarbejde er under opsejling på Kongevej, hvor blandt andet fjernvarmen står for skud. Men i samme ombæring ser Tønder Kommune også nærmere på broen, der fører Søndergade over Vidåen. Broen bliver derfor lukket for al biltrafik i seks uger.

Det bliver fra 23. september budskabet og virkelighed for alle bilister, der forsøger at krydse Vidå-broen i Søndergade i Tønder.

Klar til julebyen

Mens det forestående arbejde altså gør, at ingen bilen kan passere broen, så vil den fortsat kunne benyttes af gående og cyklende trafikanter.

- Vi forsøger at genere mindst muligt, og broen er klar til brug igen inden opstarten til julehandlen. Faktisk overvejede vi at vente til næste år, hvor vi formentlig skal igang med området omkring skulpturhaven. Men i den forbindelse vil der også være behov for at køre materialer til og fra, og så går det ikke med en lukket bro, forklarer Lars Erik Skydsbjerg.

I de uger, hvor broen er lukket for biltrafik, er der etableret omkørsel gennem nogle af byens mindre gader for at nå til blandt andet Søndergade og Vidågade.

I Tønder åbner årets julerier med julebyen lørdag den 9. november. Det sker, når det traditionelle julemandsoptog går gennem byen.