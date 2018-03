Bilforhandler prøver kræfter med nyt markedsområde

Indehaver Ole Petersen og sælger Tobias Bastiansen (th) ser begge et stort potentiale i leasing. Det har blandt andet sikret Emmerske Biler et væsentligt bredere sortiment. Foto: Niklas Majgaard

Danske bilkøbere er i de senere år blevet ganske vilde med at lease i stedet for at købe. Afgiftsændringerne sidste år tog ellers toppen af leasing-lysten, men det går opad igen - og det har blandt andet fået den lokale bilforhandler Emmerske Biler til at udvide sortimentet.

Emmerske: Leasing, hvor man løbende betaler afgiften af sin bil, har i de seneste år været et stort fænomen i bilbranchen. Til trods for sidste års omlægning af afgifterne, der gjorde leasing af især nye biler mindre attraktivt, er der stadig gang i markedet. Således melder Autobranchen Danmark, at 13 procent af alle solgte nye biler i februar 2018 var leasingbiler. Det er et fald fra lige under 30 procent inden afgiftsomlægningen - men interessen er på vej op igen, viser de seneste tal fra Autobranchen Danmark. Også på brugtmarkedet er leasingaftalerne i fremgang, og det er her, hvor Emmerske Biler holder til. Det lokale firma er begyndt at tilbyde flexleasing som en mulighed, når der skal handles bil. Det har givet et noget bredere udvalg af biler i showroomet - hvor der især er kommet flere biler fra BMW og Mercedes, forklarer indehaver Ole Petersen: - Vi har oplevet en øget interesse, efter vi begyndte at tilbyde leasing som et produkt. Det har også gjort udvalget af biler bredere hos os, for vi har især fået flere af de dyrere biler ind, forklarer han og tilføjer: - Salget af helt almindelige biler vejer dog klart tungest. Leasing er stadig nyt for os, og vi har ikke rigtigt markedsført det endnu. Sidste år solgte vi cirka 250 biler, og heraf var cirka 15 på leasingaftaler, forklarer han.

Jeg ser et stort potentiale i flexleasing fra vores side. Det absolut vigtigste er dog, at vi får folk ud at køre på nogle aftaler, der er gode for dem som forbrugere. Ole Petersen, indehaver.