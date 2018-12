Bilbrand har forbindelse til sammenstød med politibil

ØSTER HØJST: Syd- og Sønderjyllands Politi kan nu bekræfte, at der er sammenhæng mellem to sager, som begge fandt sted i løbet af torsdagen. Det hele begyndte ud på natten, da en politipatrulje klokken 02.05 eftersatte en mørk Toyota Corolla Verso, som kørte i området ved Øster Højst. Bilen manglede den bagerste nummerplade, og derfor ville man gerne stoppe bilen.

Det var føreren af bilen imidlertid ikke så interesseret i, så han forsøgte at stikke af, og endte med at påkøre politibilen så hårdt på Arnåvej, at den gik i stå. Toyotaen kørte imidlertid videre fra stedet, og føreren kunne stikke af. Vedkommende må nødvendigvis have haft interesse i at slette sine spor, for det var den samme bil, der senere på morgenen blev fundet brændende i en indkørsel på Egevej i Øster Højst.

Derfor kan Syd- og Sønderjyllands Politi nu bekræfte, at der er sammenhæng mellem de to sager, og at bilen - i øvrigt helt som JydskeVestkysten erfarede på de sociale medier - blev efterlyst efter et tyveri lillejuleaften i Rejsby-Ballum:

- Vi kan nu bekræfte, at den brændte bil er den samme som den, politipatruljen eftersatte. Bilen viste sig at være brugsstjålet lillejuleaften. Vi har fundet bilens ejer, og det er nu op til hans forsikring at få bilen fjernet fra stedet på Egevej, forklarer politikommissær Thomas Berg og tilføjer:

- Undersøgelserne fortsætter, og vi har endnu ikke noget på, hvad den stjålne bil har været brugt til.