Bil endte i grøften: Bilist uskadt efter solouheld

VISBY: En bilist endte med at sidde fastklemt i forbindelse med et solouheld på Høybergvej ved Visby søndag eftermiddag. Der blev slået alarm klokken 15.04, forklarer vagtchef Ole Aamand fra Syd- og Sønderjyllands Politi:

- Det er et solouheld, og føreren ender med at sidde fastklemt efter bilen endte i grøften. Vedkommende kunne ikke komme ud, men meldingen derudefra er, at bilens fører ikke kom til skade ved uheldet. Dog er man i gang med et rutinetjek på hospitalet, forklarer Ole Aamand.

Der er endnu ingen nærmere informationer om føreren af bilen, som endte i grøften.