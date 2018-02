Biblioteksleder åbner for udvidede åbningstider

Netop nu indrettes Tønder Bibliotek til at overtage "Tønder Netstudier", der blev droslet ned sidste år. Indretningen af biblioteket med studiepladser og mødelokaler øger behovet for udvidelse af den ubemandede åbningstid, der ellers blev indskrænket efter uro og hærværk tilbage i 2016.

Erfaringen fra 2017 sammenholdt med, at Tønder Bibliotek pr. 1. marts overtager Tønder Netstudier gør, at lederen overvejer at gå tilbage til tidligere tider og dermed udvide den ubemandede åbningstid.

Efter uroen og flere uheldige episoder indskrænkede Tønder Bibliotek den ubemandede selvbetjeningstid fra klokken 22 til 20 på hverdage og fra klokken 22 til 16 i weekenderne.Samtidig kom der nye regler for, hvem der kan komme ind på biblioteket, når personalet er gået hjem. Tidligere kunne alle fra 12 år og opefter lukke sig ind med deres sygesikringskort, men det blev ændret, som man nu skal være 18 år. Det var kun biblioteket i Tønder, der har måttet reducere åbningstiderne. I Skærbæk, Løgumkloster og Toftlund har der ikke været problemer og det har derfor ikke været nødvendigt at gribe ind.

Studiepladser

Tønder Bibliotek har fået 300.000 kroner til at give plads til Tønder Netstudier og indrette både studiepladser, café, læsehjørne og møderum med storskærm. Netstudierne holdt oprindelig til på Campus på Plantagevej. Tilbuddet om at gennemføre et fjernstudie og dermed være et universitet eller lærerseminarium blev ikke den ventede succes. Tønder Kommune besluttede derfor at drosle aktiviteten ned og flytte den til biblioteket.

Det er Lotte Leth-Sørensen fint tilfreds med.

- Det er måske meget naturligt at etablere et fjernstudiemiljø netop på biblioteket. Jeg regner faktisk med, at der vil komme flere voksne, og det vil være med til at skabe en positiv stemning, siger hun.

Netop nu er håndværkerne i gang med at indrettet de nødvendige faciliteter på første sal. Oprindelig var det planen, at alt skulle være klar 1. marts.

- Det når vi muligvis ikke, men omkring 1. april står alt klar, siger hun.

På det tidspunkt forventer hun også en afklaring om de udvidede åbningstider.