Tønder Kommune: Der er penge på vej til bibliotekerne i Tønder. Kulturministeriet giver hvert år tilskud til at fremme biblioteksudviklingen igennem Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. I år får 26 biblioteker og pædagogiske læringscentre over hele landet tilskud til projekter, der styrker fællesskaber, formidling af litteratur og børn og unges digitale læsning og læselyst - blandt andre biblioteksvæsenet Tønder Kommune.

Her har man søgt under overskriften "Unge som kulturbærere". Det hedder i ansøgningen fra Tønder Kommune:

"I Danmark oplever vi en stigende kulturel mangfoldighed, som stiller flere og flere krav til evnen at kunne begå sig i et multikulturelt samfund. Med dette projekt ønsker vi at formidle viden og værktøjer til unge med det formål, at de i højere grad kan navigere og finde styrke i denne mangfoldighed. Det er vigtigt, at biblioteket engagerer sig i denne betydningsfulde dannelsesopgave, da vi kan agere som kulturformidler og facilitator for kulturmødet. Den konkrete indsats er at støtte de unge i at være kulturbærere og relationsskabere."