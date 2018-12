Betinget fængsel til 15-årig: Slog med støttefod i masseslagsmål

En 15-årig mand fra Albertslund blev ved Retten i Sønderborg fundet skyldig i at have haft en fremtrædende rolle i masseslagsmålet, hvor fire lokale unge blev overfaldet af en større gruppe. I slagsmålet slog den 15-årige blandt andet med støttefoden fra en cykel. Arkivfoto: Claus Thorsted

Der er nu sat et endeligt punktum for en af sommerens mere spektakulære sager, hvor fire lokale unge blev overfaldet ved Skærbækcentret.

SØNDERBORG/SKÆRBÆK: En 15-årig dreng fra Albertslund er mandag blevet idømt fire måneders betinget fængsel ved Retten i Sønderborg for sin fremtrædende rolle i det masseslagsmål, der fandt sted i Skærbæk den 29. august i år. Den 15-årige var den eneste over den kriminelle lavalder af de i alt seks unge, der blev udpeget som deltagende i slagsmålet. Desuden blev han identificeret ved den hvide og orange T-shirt fra det franske modemærke Lacoste, som han bar den aften. Den 15-årige var en del af en større gruppe fra Albertslund, som alle var på lejrtur med klassen og i den forbindelse boede i hytterne ved Skærbækcentret. Forud for slagsmålet den onsdag aften i august, var de fire lokale unge på Skærbækcentrets multibane for at spille fodbold. Her gik den storkøbenhavnske gruppe forbi, og råbte blandt andet provokerende ting, ligesom de tilføjede, at de ville vende tilbage kort efter. De lokale unge svarede igen og bad dem om at holde mund. De fire lokale unge var på det tidspunkt ved at afslutte spillet, og forklarede uafhængigt af hinanden i retten, at de efter fodbolden ville gå op mod Netto i Skærbæk for at købe lidt snacks og derefter gå hjem.

Kun en er blevet tiltalt, og nu dømt, fordi alle andre drenge var under den kriminelle lavalder.

Slået med støttefod Så langt nåede de fire venner fra lokalområdet imidlertid ikke. På vejen op mod Skærbækcentrets hal og parkeringsplads fornemmede de fire pludselig, at gruppen fra Albertslund, der var vokset til i alt 10-15 personer, var lige bag dem. I samme øjeblik blev den ene af de fire sparket ned fra siden af den 15-årige, hvilket er ét af de forhold, han mandag blev dømt for i Sønderborg. Da den ene blev sparket ned, gik en anden i retning af den store gruppe med en flaske kakaomælk i hånden. Han råbte ad gruppen og spurgte, hvad de havde gang i. Det fik nogle af drengene fra Albertslund til at slå ham ned, og efter en mængde tumult knækkede den nu dømte støttefoden af vedkommendes cykel og slog ham efter eget udsagn to gange i halsregionen og én gang i hovedet med støttefoden. Offeret fastholdt i retten, at han ikke havde truet med flasken, og fortalte desuden, at han var blevet slået flere gange i hovedet med støttebenet. Han kom efter overfaldet på skadestuen, og her blev han syet med et sting for et åbent sår i baghovedet, ligesom man konstaterede, at drengen havde en bule på størrelse med en femkrone i baghovedet. Under overfaldet med støttefoden blev de to andre lokale unge også angrebet af gruppen fra Albertslund, men slap med knubs, og fik efterfølgende kammeraterne på benene igen. De fire lokale forsøgte at flygte fra stedet, men blev blandt andet væltet af cyklerne igen.

Lærerstuderende stoppede slagsmålet Sagens sidste vidne var en lærerstuderende, som var med på en videoforbindelse fra København. Han fik en afgørende rolle, for han kunne forklare, at han var med til at stoppe slagsmålet, og understregede i sin vidneforklaring, at de fire lokale unge blev jagtet med slag og spark af de unge fra Albertslund. Den lærerstuderende fra København var i Skærbæk i forbindelse med studiet, og var onsdag aften til en afslutningsfest. Ud på aftenen var det blevet køligt, og han ville hente en trøje, da han så de fire unge forsøge at flygte fra forfølgerne. Hans forklaring blev flere gange udsat af tekniske vanskeligheder med forbindelsen, men anklageren fastholdt, at han skulle høres. Og anklageren påpegede også i sin procedure, at netop denne vidneforklaring var med til at understrege, at de fire unge blev jagtet af gruppen fra Albertslund. Den påstand fulgte dommeren, og fire måneders betinget fængsel blev udslaget. Den dømte 15-årige er allerede nu med i en mentorordning. Mentoren var med i retssalen, og kunne blandt andet fortælle, at han har skaffet den nu dømte 15-årige et fritidsjob. Det fik derfor indflydelse på strafudmålingen, at den dømte allerede er inde i en fornuftig udvikling, som man selvsagt gerne vil holde fast i.