Bestyrelse opfordrer til at smage på verden

Lydersholm: Søndag 6. maj er der "Smag på Verden" i Lydersholm Forsamlingshus.

Arrangementet er med deltagelse af en håndfuld forskellige nationaliteter. De medbringer hver især smagsprøver fra hjemlandets "kogebog" - og de fortæller også lidt om deres egen historie.

Det er blandt andre Mohammed Elbana, der er antropolog, egyptisk turistguide og ansat på Asylcenter Syd i Hviding. Han fortæller om kulturforståelse og - misforståelse. Mona Youssef Fahd er pædagog, kommunalpolitiker, projektmedarbejder og mentor i integrationsprojektet Goddag Salam ved Væksthuset i Sønderborg. Hun vil fortælle om sit daglige arbejde.

Bestyrelsen i forsamlingshuset står for arrangementet. Målet er at bidrage til bedre interkulturel forståelse og at åbne for lysten til at knytte venskaber på tværs af kulturer.