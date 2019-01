Bestået: Lokale skoler og elever leverer fremgang

Tre ud af fire distriktsskoler i Tønder Kommune leverede fremgang ved sommerens prøver. Kun i Tønder-distriktet gik det den forkerte vej.

Tønder: Det kommunale skolevæsen har været et ømt punkt - med blandt andet haltende karakterer. Men skoleåret 2017/2018's afslutning giver anledning til glæde. Tønder Kommunes børn- og skoleudvalg gennemgik på det seneste møde en status over folkeskolernes afsluttende eksamener sammenholdt med tallene for året før, og formand Kim Printz Ringbæk (S) er efterfølgende en glad mand. Der er nemlig fremgang at spore. - Det, synes vi, er en rigtig god historie. Det er da dejlig læsning, fortæller udvalgsformanden. - Det er da dejligt at være vidne til, at en målrettet indsats også giver et synligt resultat, siger han. Tre af fire distriktsskoler gik frem i karaktergennemsnit, når man ser på de bundne prøvefag. Tre af fire distriktsskoler leverede bedre matematikresultater, og tre af fire havde en højere andel af elever, der fik mindst karakteren 2 og dermed bestået i både dansk og matematik. Tre af fire distriktsskoler øgede endvidere andelen af elever, der gik op til alle prøver.

Prøver Der er set på 9. klasses resultater ved afslutningen af skoleåret 2017/2018 på følgende områder:



Karakterer i bundne prøvefag: Fremgang på tre skoler



Karakterer i dansk: Fremgang på to skoler



Karakterer i matematik: Fremgang på tre skoler



Andel af elever der opnår mindst 02 i dansk og matematik: Fremgang på tre skoler



Andel som gik op til alle prøver: Fremgang på tre skoler



Politikerne fik også tal på, hvordan skolerne forventedes at klare sig, når socioøkonomiske forhold blev taget i betragtning, og der blev set på elevernes overgang til ungdomsuddannelser med mere.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager Udvalgsformand Kim Printz Ringbæk er godt tilfreds med den fremgang, som tre ud af fire distriktsskoler har leveret. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Kedelig udvikling i Tønder Ifølge Kim Printz Ringbæk syntes man i udvalget, det var positivt, at flere går til eksamen. - Ellers synes vi bare generelt, at det var flot over en bred kam. Så det var vi rigtig godt tilfredse med, siger Kim Printz Ringbæk. Han vurderer, at der er flere årsager til, at der har været fremgang. Blandt andet tror han, skolerne er blevet opmærksomme på, hvordan man kan løfte opgaven i samlet flok. - Det er det, der er lykkedes, vurderer han. Oversigten, som udvalget har gennemgået, rummer dog også en enkelt kedelig udvikling. Distriktsskolen i Tønder, som ellers har været kommunens duks, er gået tilbage på alle parametre. Umiddelbart kan Kim Printz Ringbæk ikke forklare udviklingen i distriktet. - Vi vil selvfølgelig holde øje med, om det er noget, der fortsætter, siger udvalgsformanden. De seneste to år er skolen i Tønder gået tilbage, når man ser på de afsluttende prøver, og der arbejdes på at afdække årsagerne til det. Kim Printz Ringbæk peger på, at karakterer først og fremmest er et øjebliksbillede, og han har en opfattelse af, at skolen arbejder målrettet med at løfte elevernes læring.

Overblik Udover at tage orienteringen om karakterne til efterretning, ønsker børn- og skoleudvalget at se resultaterne fra fri- og privatskolerne for at få et samlet overblik. - Vi har jo en interesse i, at vi lærer af hinanden, siger Kim Printz Ringbæk.