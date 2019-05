Problemet var køleskabe, hvor temperaturerne var for høje, og fødevarer der som en konsekvens deraf også havde for høje temperaturer.

Vi er selvfølgelig ikke glade ved at få sure smileyer. Vi vil gerne sikre, at vores borgere får en ordentlig behandling, så vi håndterer det selvfølgelig med et samme, hvis vi opdager, der er noget, som skal ændres.

- Jeg tænker, at det er en alvorlig sag, fordi det er jo pålægsprodukter og sådan nogle ting. For eksempel vil listeria kunne vokse i noget af det, siger hun.

- Så kan bakterier jo vokse, og man kan risikere at blive syg af det. Og temperaturerne har jo været ret høje i det her ting, der er målt, siger Bente Jarling.

Opbevaring af fødevarer ved for høje temperaturer kan have konsekvenser.

Temperaturerne i køleskabene blev med lufttermometer målt til 17 grader, 15,8 grader, 11,1 grader og 10,3 grader. Temperaturen i en række fødevarer blev målt med et indstiks-termometer, og for eksempel var noget hamburgerryg 13,2 grader, italiensk salat 14,8 grader, karrysild 13,9 grader, skinke 13,1 grader og italiensk salat 12 grader.

Glade smileyer

Ved besøget på plejehjemmet blev det oplyst til Fødevarestyrelsens medarbejder, at køleskabene havde været åbnet en del gange inden besøget. Ved et efterfølgende kontrolbesøg i april var der igen styr på tingene, og plejehjemmet fik glade smileyer igen.

- De har lavet nogle nye procedurer, så køleskabene ikke står så meget åbne, fortæller Bente Jarling.

John Zachariassen, områdeleder i Tønder Kommune, siger følgende efter Fødevarestyrelsens besøg:

- Vi er selvfølgelig ikke glade ved at få sure smileyer. Vi vil gerne sikre, at vores borgere får en ordentlig behandling, så vi håndterer det selvfølgelig med et samme, hvis vi opdager, der er noget, som skal ændres, siger han.

Handlet har Tønder Kommune - og ikke kun med indførelsen af nye procedurer. Ifølge John Zachariassen skyldtes de høje temperaturer en kombination af, at køleskabene har været åbnet en del gange, og at køleskabene var for gamle.

- Det, der er sket, det er, at vi øjeblikkeligt har sørget for at få bestilt nogle nye køleskabe, som kunne have den rigtige temperatur, fortæller områdelederen, der oplyser, at de nye køleskabe er sat op på Digegården.

- Det blev gjort hurtigst muligt, siger han.

Han har forhørt sig om, hvorvidt ældre er blevet syge på grund af forholdene.

- Der er ikke nogen, der er blevet dårlige af det her, så vi har nået at fange den inden, fortæller John Zachariassen.