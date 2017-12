Beslutning i kommunalbestyrelsen får bestyrelsesmedlem til at gå

Kommunalbestyrelsens beslutning om at udbyde Tønder Campingplads og Vandrehjem til salg, får bestyrelsesmedlem Michael Longerich til at forlade bestyrelsen i utide.

Tønder: - Jeg ser beslutningen som et mistillidsvotum overfor bestyrelsens hidtidige arbejde. Dette og den kendsgerning, at grundlaget for "samdrift mellem hallerne, campingpladsen og vandrerhjemmet" ikke længere består efter et salg, betyder for mig, at jeg trækker mig fra bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Sådan skriver bestyrelsesmedlem for Tønder Sport- og Fritidscenter, Michael Longerich i en pressemeddelelse, lige op til jul.

Michael Longerich er én af de tre brugervalgte bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen og han har i de sidste seks år samarbejdet med de øvrige medlemmer af bestyrelsen og centerlederen om at skabe et attraktivt idrætscenter, forklarer han i pressemeddelelsen. Man kan ikke sælge sit arvesølv og samtidigt forvente, at salgssummen betaler alle kommende udgifter, henholdsvis investeringer, skriver Michael Longerich videre.