Beredskabet rykkede ud til to brande i Tønder

Tønder: Lørdag morgen omkring klokken 05.45 modtog brandvæsnet en alarm om en brand i en bil i Nørregade i Tønder. Tønder Frivillige Brandværn rykkede ud, og det samme gjorde indsatsleder ved Brand & Redning Sønderjylland, Bent Hansen. På vej til Nørregade opdagede de frivillige brandmænd, at det brændte ved torvet i Tønder. Her var der ild i en affaldscontainer bag Café Kridt.

Brandmændene brugte tankvognen til at få slukket branden i containeren, mens sprøjebilen og stigevognen kørte til Nørregade, hvor branden i bilen havde bredt sig, så en carport, et udhus og et plankeværk fik mindre skader, oplyser indsatsleder Bent Hansen.

Begge brande blev slukket i løbet af den tidlige morgen, og ifølge Bent Hansen var brandmændene igang i små to timer.

Syd- og Sønderjyllands Politi rykkede også ud til de to brande. Ifølge vagtchef Torben Møller er bilen svært brandskadet. Umiddelbart bærer bilen præg af, at branden er opstået oppe omkring motorrummet.

- Vi har taget nogle billeder og prøvet at sikre, hvad vi kunne derude, og så har vi frigivet bilen igen, fortæller Torben Møller.

Affaldscontaineren er udbrændt. Ifølge vagtchefen er der noget, der tyder på, at containerbranden er påsat.

- Vi er selvfølgelig opmærksomme på, at vi har to brande geografisk tæt på hinanden inden for få minutter, fastslår vagtchefen.