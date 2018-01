Beplantning beskæres på Skærbækvej

Skærbæk: Tønder Kommune er gået i gang med at beskære beplantningen på Nørre Skærbækvej i Skærbæk for at skabe bedre oversigtsforhold og "en sundere, mere harmonisk beplantning", skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Beplantningen trænger til at blive beskåret, og i den seneste tid er der også kommet en del henvendelser om, at planterne nedsætter oversigtsforholdene fra de tilstødende veje. - Det kan vi kun være enige i, og derfor er vi nu gået i gang med at beskære al beplantning langs Nørre Skærbækvej, oplyser jordbrugsteknolog Danni Demant Juul Poulsen i pressemeddelelsen fra Tønder Kommune. For at opnå det bedste og mest harmoniske resultat bliver beplantningen skåret ned til en højde på ca. 15 cm for de fleste af plantearterne.