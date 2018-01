Bent hænger på en regning på over 3000 kr. for rottebekæmpelse

Bent Jørgensen fra Tønder skal selv betale for at få fjernet rotter fra sit hus, fordi bekæmpelsen skete en lørdag.

Tønder: Lørdag mellem jul og nytår blev lidt ubehagelig for Bent Jørgensen og familien på deres bopæl på Laugsvej i Tønder.

De fandt nemlig tydelige spor efter rotter i det værelse, hvor børnebørnene lige havde overnattet.

- Pludselig var der rotter inde i børneværelset, hvor vi havde børnebørnene sovende. Der var gnavet i en af bøgerne, som børnene havde leget med dagen før. Vi lavede en anmeldelse af det på kommunen med det samme. Så venter vi en tre-fire timer uden, at der sker noget. Så vælger vi at ringe på det nummer, som kommunen opgiver på hjemmesiden. Der fik vi så fat i vagten, der fortalte, at han kunne være her i løbet af en time, fortæller Bent Jørgensen.

Kommunen har indgået et samarbejde med firmaet Kiratin, der står for rottebekæmpelsen i Tønder Kommune. En ordning, der er gratis for borgerne. Blot ikke, hvis man ønsker at få besøg af en rottefænger udenfor normal åbningstid. Et faktum, som Bent Jørgensen ikke var bekendt med, og et faktum, der heller ikke fremgår på kommunens hjemmeside.

Bent Jørgensen havde derfor ikke overvejet, at han selv kunne komme til at hænge på regningen.

- Vagten fra Kiratin siger til mig, at hvis det er i weekenden, så får jeg regningen. Det må jeg jo så selv ordne med kommunen, fortsætter Bent Jørgensen, der blot går ud fra, at vagten mener, at han selv skal sende regningen videre til kommunen.

- Det tænker jeg slet ikke videre over. Rottebekæmpelse er jo gratis i Danmark, konstaterer Bent Jørgensen.

Claus Pørksen, der er projektkoordinator for Team Ejendom i Tønder Kommune, forklarer, at det er helt normal kutyme, at borgerne selv skal betale, hvis de ringer efter rottefængeren udenfor normal arbejdstid.

- Det er mig bekendt normal procedure, at vi i kommunerne ikke kører ud i weekender. Der står godt nok i bekendtgørelsen, at vi skal rykke ud uden ugrundet ophold, men det har vi altid tolket sådan, at vi ikke kører ud i weekender og helligdage, forklarer Claus Pørksen.