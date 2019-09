Der er nervøsitet at spore hos to campingpladsejere på Rømø over den nye autocamperplads, som er sat til at åbne i Skærbæk i 2021. De mener ikke, at der er nok turister i området til at både de eksisterende og en ny campingplads kan få besøgende nok. Tønders borgmester, Henrik Frandsen, er dog mere rolig. Han mener, at den stigende turisme i kommunen giver basis for flere autocamperpladser.

- Som det ser ud nu, har vi rigeligt med enheder til de turister der kommer. Kommunen udvander området ved at give de her udlejningstilladelser ud i øst og vest. Med så mange enheder ender det med, at alle campingpladserne kommer til at ligge halvtomme. Jeg havde aldrig investeret i en campingplads, hvis jeg kunne se, hvad der foregår lige nu, lyder det fra Allan Svendsen.

- Der er ikke kunder nok, hvis vi bliver så mange pladser samlet på et sted. Vi har to-tre weekender, hvor vi ikke har pladser nok, men ellers er der jo plads nok til de biler, der kommer. Hvis der laves omkring 250 nye pladser, så går det ud over os alle. Både i Skærbæk og på Rømø. Det kommer til at koste for både de eksisterende og for de nye pladser. Det kan ikke undgås at have indvirkning på vores forretning, siger Carl Christian Hansen.

Optimistisk borgmester

Tønders borgmester, Henrik Frandsen, er noget mere optimistisk omkring den fremtidige autocamperplads. Han forstår dog godt bekymringen fra de to campingpladsindehavere. For som han selv siger, ville han også være nervøs for om han kunne sælge nok, hvis han for eksempel havde en tøjforretning i en by, og der så åbnede endnu en tøjforretning nede ad gaden. Borgmesteren tror dog på, at den nye autocamperplads ikke bliver til gene for de nuværende campingpladsejere.

- Jeg tror på, at hvis man slår sig fast som et sted med mange autocampister, så er det med til at tiltrække endnu flere. Turismen i kommunen vokser bare i de her år, og man kan se, at autocamperturisme, er en turismeform der vokser helt vildt. Så jeg er nu ret overbevist om, at folk kan være helt rolige. Investorerne har jo selv en idé om, at de kan drive den her autocamperplads. Det vælger jeg at se som et udtryk for, at der er basis for, at der kan være endnu en autocamperplads, lyder det fra Henrik Frandsen.