Bekymring: Trafikfarlig kunst kan være på vej i Skærbæk

Ønsket om placering af et kunstværk i den ny rundkørsel Energivej/Aabenraavej er anledning til, at det nedsatte bedømmelsesudvalg indkaldes for første gang. Vurderingen fra forvaltningen er, at kunstværket i sig selv udgør en risiko for personskader ved trafikuheld. Det kommer bag på virksomheden bag projektet.

SKÆRBÆK: Kunst kan både være smukt og provokerende. Men kan kunst også være trafikfarlig? Det spørgsmål skal et bedømmelsesudvalg i Tønder Kommune tage stilling til. Den aktuelle anledning er en ansøgning om at placere et kunstværk i den forholdsvise nye rundkørsel Energivej/Aabenraa i Skærbæk. Forvaltningen på Tønder rådhus er ikke umiddelbart begejstret. - Det er forvaltningens vurdering, at kunstværket, der er udført i 10 mm pladestål, i sig selv udgør en risiko for personskade i forbindelse med trafikuheld, lyder vurderingen, der er forelagt teknik- og miljøudvalget. Her har udvalgets formand, Bo Jessen (V) endnu ikke set hverken ansøgningen eller kunstværket. - Men det er klart, at når forvaltningen er bekymret, så tager vi det alvorligt, siger han.

Udvalget Det nedsatte rådgivende bedømmelsesudvalg for kunstnerisk udsmykning af rundkørsler og udforming af byporte består af formanden for teknik- og miljøudvalget Bo Jessen (V), formanden for kultur- og fritidsudvalget René Andersen, en repræsentant fra henholdsvis Rømø Tønder Turistforening, kunstmuseet i Tønder, en afdelingsleder fra kultur- og fritidsforvaltningen, en fagchef for ejendom, plan & drift samt en repræsentant fra en relevant lokal borgerforening.Bedømmelsesudvalget nedsættes ifølge den indgåede aftale ad-hoc efter en forudgående trafiksikkerhedsmæssig vurdering, der er foretaget af forvaltningen.



I forhold til en konkret ansøgning skal bedømmelsesudvalget vurdere en ansøgning ud fra følgende tre kriterier: originalitet, samspil med området samt drift og vedligehold.

Foto: Foto: Uwe Iwersen Denne jernskulptur kaldet »Vind i æ sejl« er fremstillet af den fynske kunstner Ole Hempel og er opstillet i rundkørslen Rømøvej/Ribevej i Skærbæks nordlige udkant. Kunstværket har skarpe kanter, men er ikke sikret med et autoværn, som er bragt i forslag i forbindelse med udsmykningen i krydset Energivej/Aabenraavej få kilometer derfra. Foto: Uwe Iwersen

Forhåndsgodkendt Det er frisørartikel-virksomheden HH Simonsen, Skærbæk, der har sit domicil tæt på rundkørslen, der står bag udsmykningsplanerne, der blev lanceret i foråret 2016. Dengang fremlagde økonomidirektør Stig Jensen projektet for kommunen. Det førte dengang til mindre ændringer af den oprindelige model af kunstværket, og herefter opnåede man ifølge Stig Jensen en trafiksikkerhedsmæssig forhåndsgodkendelse. At der nu skulle være dukket nye betænkeligheder op, kender han ikke noget til.

Foto: Foto: Uwe Iwersen Globus-skulpturen i Agerskov er indtil videre den eneste rundkørsel-udsmykning ved kommunale veje i Tønder Kommune. Skulpturen og det grønne område omkring den vedligeholdes af en gruppe lokale borgere. Foto: Uwe Iwersen

Udvalg indkaldt Tilbage i september sidste år nedsatte Tønder Kommune et bedømmelsesudvalg, der fremadrettet skulle vurdere forslag til kunstnerisk udsmykning af rundkørsler samt udformning af byport i Tønder Kommune. Der fandtes nemlig ingen regler for, hvem der måtte opstille hvad og hvorhenne. Andre spørgsmål lyder, hvad er kunst, hvad er reklame, hvad er smukt, hvad er grimt? - Som politikere skal vi ikke være smagsdommere, men der skal blandt andet tages hensyn til trafiksikkerhedsmæssige aspekter, sagde Bo Jessen, da bedømmelsesdudvalget var på den politiske dagsorden sidste år. Nu ser han frem til, at udvalget med ansøgningen fra Skærbæk får sin første konkrete opgave. - Vi kan ikke gå på kompromis med trafiksikkerheden, påpeger udvalgsformanden og fortsætter: - Vi skal lytte til fagekspertisen og til det rent kunstneriske. Hvis der er skarpe kanter som man kan køre ind i, så kan det måske justeres, siger Bo Jessen.

En af de mest markante trafik-udsmykninger i Tønder Kommune er denne knejsende skulptur, der hilser trafikanter velkommen i rundkørslen syd for Toftlund, hvor Ribevej, Rømøvej, Tøndervej, Koldingvej og Bovvej for en stund forenes. Skulpturen er tegnet af den nu afdøde Günther Scharbach. Rundkørslen hører ind under Vejdirektoratet, og er ikke sikret med autoværn. Foto: Uwe Iwersen

Autoværn? Et oplæg fra forvaltningen forud for mødet i bedømmelsesudvalget, der forventes afviklet i denne måde, bringer også en alternativ løsning i spil. - Trafiksikkerhedsvurderingen viser, at det er muligt at sikre rundkørslen med autoværn og dermed sikre trafikanterne, lyder oplægget fra forvaltningen. For Bo Jessen er det dog ikke den mest nærliggende løsning på problemet. - Jeg kører meget rundt i landet, men jeg synes umiddelbart ikke, at jeg har set en rundkørsel med autoværn. Det er der i hvert fald ikke tradition for, siger han.