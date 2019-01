Bekymrede politikere debatterede fremtidens sundhedsvæsen

Det skete til en ganske stor opbakning, som langt oversteg det, som formand for Ventres kommuneforening, Kim Tygesen, havde forventet. Der kom over 120 deltagere - et klart vidnesbyrd om, at diskussionslysten var stor.

Borgmester Henrik Frandsen udtrykte bekymring overfor udspillet, men delte også den betragtning, at der på et nyligt afholdt møde mellem alle landets Venstre-borgmestre og spidskandidater var en tydeligt større tilfredshed med reformudspillet på Sjælland og i Hovedstadsområdet end i resten af landet. Foto: Niklas Majgaard

- Nøglen er, at sundhedsfællesskaberne tættest på borgerne får en reel indflydelse. Får vi det, så er vi lykkedes med at få decentraliseret i stedet for centraliseret.

Generelt tegnede der sig hurtigt et billede blandt både oplægsholdere og gæster af, at bekymringen for fremtidens sundhedsvæsen er bred. Navnligt retter bekymringerne sig mod, om de foreslåede sundhedsfællesskaber i samme grad vil sikre et demokratisk styret sundhedsvæsen - noget, som borgmester Henrik Frandsen adresserede i sit indledende oplæg:

Demokratiet med

En anden skeptisk V-politiker er folketingskandidat Philip Tietje. Han tog ordet og satte skarpt fokus på, at de folkevalgte har en vigtig funktion i sundhedsvæsnet lige nu:

- Jeg vil være meget ked af at se beslutningskompetencen ryge ud af folkevalgte hænder. Hvem kan garantere, at man får et sundhedstilbud, der er tilpasset befolkningens ønsker, hvis der ikke er en demokratisk diskussion om det? Jeg vil meget gerne beholde det demokratiske lag i sundhedssystemet.

Uanset hvad, så mener aftenens talere ikke, at der er de store chancer for at ændre på retningen. Regionerne ender nok med at lukke, men kampen går til det sidste, siger Mette Bossen Linnet:

- Jeg tror, det her udspil er så tæt på at være det, der også sker. Jeg tror, det bliver et farvel til regionerne, men jeg er klar til at kæmpe for regionerne.