Behnoz jubler: Pas og opholdstilladelse afleveret til politiet

Tasken forsvandt på Storegade ud for Sydbank, hvor den 28-årige afghaner tog sin ringende mobiltelefon ud af tasken, og lagde den tilbage på bagagebæreren. Det var sidste gang, at hun så tasken, som også indeholdt en pung med et par hundrede kroner, kosmetik og Shabnams danske sygesikringsbevis.

Bekosteligt afbud

Især det manglende pas og opholdstilladelsen, der er temmelig bekostelig, var en stor mangel. Og Behnoz Nader udbad sig på sin kones vegne de to effekter tilbage. Alt andet var lige meget, lød det fra ham.

Finderen af tasken må have lyttet: Pungen er ganske vist tømt for indholdet på omkring 200 kroner og sygesikringsbeviset er også pist væk. Men det betyder ikke noget, fastslår Behnoz:

- Det gør ikke noget, for nu har vi fået passet og opholdstilladelsen, siger Behnoz Nader, som også er glad for at slippe for køreturen til Oslo, hvor den nærmeste afghanske ambassade ligger. Det ville både have været dyrt og langsommeligt - det tager nemlig over et halvt år at få et helt nyt afghansk pas, oplyser han.

Parret måtte på grund af de manglende papirer aflyse en ferie i Tyrkiet i næste uge. Hotellet er afbestilt, og 3500 kroner er ude af vinduet - men til gengæld har parret stadig flybilletterne, der kan fremdateres, så nu vil de forsøge at finde tid til en ny ferie, fortæller Behnoz.