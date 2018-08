Bedsteforældrecamp skaber stærke bånd

Hun har ikke selv haft mulighed for at tage sine børnebørn med på camp.

Hun har været lidt bekymret for, at der nu pludselig var meldt dobbelt så mange til campen, men alle bekymringer er blevet gjort til skamme i den forgangne weekend.

- Sidste år var første gang vi prøvede det. Da var der 32 meldt til. Da vi så åbnede for tilmeldingen til i år, så kom der lynhurtigt over 60 ansøgninger. Så det har været en stor succes, lyder det videre fra Mona Oksen.

Det er andet år i træk, at der holdes Bedsteforældrecamp på Agerskov Ungdomsskole.I år deltog i alt 61 børnebørn og bedsteforældre. Det er allerede nu planen, at Bedsteforældrecampen gentages næste sommer.

Glade deltagere

Både bedsteforældre og børnebørn har nydt campen.

- Jeg har haft mit barnebarn Sarah på otte år med på campen. Vi var også afsted sidste år, og hun har virkelig glædet sig til at komme afsted igen, fortæller 77-årige Marie Hansen fra Agerskov.

- Jeg skulle egentlig have været til min farfars fødselsdag, men det kunne jeg ikke, fordi jeg skulle være med her. Vi skulle ellers i Tivoli Friheden i Århus. Men det har jeg prøvet mange gange før, så jeg ville hellere være med her på campen, lyder det fra otte-årige Sarah Gaardahl.

Også for ægteparret Allan og Lone Thøstesen har det været en god og udbytterig weekend sammen med børnebørnene Bertram og Oskar på henholdsvis seks og fire år.

- Det er dejligt at være sammen med børnebørnene. Et par dages nærvær, hvor vi er her, og forældrene er væk, det er rigtig godt. Det er bestemt noget, vi vil gøre igen. Drengene har lige fået en lillesøster, og vi har allerede snakket om, at hun også skal med på et tidspunkt, fortæller Lone Thøstesen.