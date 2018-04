Bedre end de fleste: Tønder får flygtninge i job

Borgmester i Tønder Kommune, Henrik Frandsen (V), er glad for, at kommunen ligger lunt, når det kommer til at få antallet af flygtning i job. Det viser, at hvor der er vilje er der vej, siger han. Arkivfoto

Som én af kun 17 kommuner i landet lever Tønder nu op til regeringens ambitiøse målsætning om beskæftigelse af flygtninge og familiesammenførte.

TØNDER: Nye tal viser, at lidt over halvdelen af Tønder Kommunes flygtninge kommer i beskæftigelse inden for tre år. Dermed lever Tønder som en af de få kommuner i landet op til den nationale målsætning. Det er en udvikling, som glæder borgmester Henrik Frandsen. - Regeringens målsætning er, at hver anden flygtning skal være i job senest efter tre års ophold her i landet. I Tønder Kommune er vi oppe på 51 procent, mens landsgennemsnittet kun er 38 procent, siger Henrik Frandsen (V) i en pressemeddelelse. Borgmesteren peger på, at den nationale målsætning er meget ambitiøs: - Aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet er vejen til vellykket integration, og jeg er både glad og stolt over den succes, vi har opnået her i Tønder Kommune. Både for samfundet som helhed og for den enkeltes egen livskvalitet.

Det viser, at hvor der er vilje er der vej. Når vi samler alle gode kræfter og holder fokus på, at beskæftigelse er vejen frem på integrationsområdet, så er der rigtig meget at hente. Henrik Frandsen (V), borgmester i Tønder Kommune

Flygtning i job I Tønder Kommune var 51 pct. af de 21-64-årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med mellem 3-4 års ophold i Danmark i beskæftigelse i 4. kvartal af 2017.I faktiske tal drejer det sig 23 af i alt 45 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med mellem 3-4 års ophold i landet.



På landsplan var 38 pct. af flygtningene og familiesammenførte til flygtninge i beskæftigelse i samme periode.



Tallene er opgjort af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Fokus og samspil Tønder Kommune er begunstiget af høj beskæftigelse og er blandt de kommuner i regionen, der har den absolut laveste ledighed. Det betyder, at der generelt er rigtig gode jobåbninger i området. Baggrunden for de gode resultater i Tønder Kommune er også en fokuseret beskæftigelsesindsats og et godt samspil med områdets erhvervsliv. Derudover har kommunen lavet en særlig målrettet satsning for at få flere i gang med integrationsgrunduddannelsen, fortæller Frandsen: - Det viser, at hvor der er vilje, er der vej. Når vi samler alle gode kræfter og holder fokus på, at beskæftigelse er vejen frem på integrationsområdet, så er der rigtig meget at hente.