Beboere: Højspændingslinje skal i jorden - ellers skal den helt væk

- Det er pisseærgerligt. Jeg var ved at tabe øjne, næse og mund, da jeg hørte om planerne, lyder det fra 38-årige Peter Hattens, der har købt ejendommen med hustruen Christina for fem år siden.

SØLSTED: Familien Hattens er ved at flytte ind i en landejendom beliggende Blåbjerg mellem Sølsted og Ellum. Det er lige præcis her, at Energinets nye højspændingslinje med stor sandsynlighed vil krydse over de stille marker og det åbne land. Men planerne mødes nu af kraftig modstand fra familien, der har travlt med at sætte det nedlagte stuehus i stand. Om to uger flytter parret med to børn ind i Peter Hattens fødehjem.

Stop for renovering

Her ude på landet er der fred og ro - noget som familien med to børn på syv og 10 år ser frem til.

Familien er i fuld gang med at renovere huset - køkkenet er blandt andet pillet helt ud. Det var også meningen, at en gammel staldbygning skulle væltes for at give plads til et soveværelse, kontor og badeværelse. Men planerne er efter offentliggørelsen af højspændingsplanerne sat helt og aldeles i bero.

- Jeg er ikke sikker på, at vi vil bo her, hvis der kommer højspændingsmaster i området, siger Peter Hattens, der er klar til at mobilisere modstand mod linjen.

Familien havde for et par år siden held med at forpurre Tønder Kommunes planer om at placere en vindmøllepark i området. Og familien er klar til mobiliseret kamp igen.