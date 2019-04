Bare et nyt medlem gør det til en succes

- Formålet med 14 timers aktiv event er at vise hvor mange forskellige foreninger vi har, og hvad man alt kan gå til i sin fritid, og det er lykkedes. Jeg vidste f.eks. ikke at man kan gå til "Brandværn" i ungdomsbrandværnet og jeg vidste heller ikke at BMX er så sjovt, lød det fra en træt, men tilfreds Stig Warncke Andersen, da han gjorde status over lørdagens foreningsdag.

Programmet for årets 14 timers Aktiv Event i Klosterhallen indeholdt både kendte og mindre kendte aktiviteter, og foreningerne er sikre på at de 690 gæster fik inspiration til at gå til noget nyt og mere end de plejer.

BMX-klubben har i øjeblikket ikke ret mange medlemmer og derfor var det glædeligt at der i rigtig mange timer var mange der havde lyst til at prøve klubbens bane og cykler. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

- De fik prøvet det der fodbold med alkobriller, mountainbike, BMX og flere andre ting. Hjemme er vi lidt bidt af en gal cykel, så jeg håber da at han kan prøve om det kan blive en alternativ sportsgren for ham. Jeg synes virkelig det her er godt, og det er flot at se at foreningerne kan samarbejde om at vise hvad byen har at byde på, roste hun.

- Jeg går til fodbold og så har jeg prøvet at hoppe på airtrack og kørt BMX her i dag, fortalte Rasmus, der havde fået sunde røde kinder, og sved i hår og på panden.

Rasmus Dahlmann på otte år havde taget sin mor Gitte Breiting og vennen Nikolaj Møller Christensen med fra Skærbæk til Løgumkloster, for at prøve alternative sportsgrene.

Ventetid og spænding

Programmet var sammensat så man hele tiden kunne afprøve forskellige aktiviteter.

Nogle foreninger bød in med noget man bare komme dukke op til, mens andre foreninger havde programsat en aktivitet på et bestemt klokkeslæt. F.eks. var der pandelygteløb kl. 22.30 og her havde arrangørerne nok ikke forventet ret mange deltagere, på grund af det sene tidspunkt, men alligevel stod mere end 50 løbere klar til en tur med pandelygte.

Især hos brandvæsnet var der ventetid. Her var der mulighed for at se Løgumkloster lidt fra oven, med en tur i deres lift. Her var der på et tidspunkt deltagere der havde ventet i over en time på en tur i kurven. Det betød også at de frivillige brandmænd måtte blive næsten en time længere end planlagt, for at få afviklet den lange kø.

Næsten 700 gæster besøgte altså i alt 28 foreninger på 14 timer. Håbet fra arrangørerne er, at bare et par stykker af de mange besøgende vælger at melde sig ind i en forening.

- Hvis bare en eller to af foreningerne får nye medlemmer, så har det her været en succes, slutter Asger Andersen, der er centerleder i Klosterhallen.