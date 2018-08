Bankparken får nej til 750.000 kommunale kroner

TØNDER: Nej.

Det er det korte svar, som Tønder Kommunes kultur- og fritidsudvalg nåede frem til på onsdagens møde, hvor udvalget skulle behandle en ansøgning fra foreningen bag Bankparken i Tønder på trekvart million kroner.

Formanden for kultur- og fritidsudvalget, René Andersen (V), fortæller, at det var et enigt udvalg, der vender tomlen nedad over for ansøgningen.

- 750.000 kroner er et rigtig højt beløb. Jeg synes ikke, at det giver mening at prioritere Bankparken på nuværende tidspunkt, siger René Andersen og henviser til, at der skal udarbejdes en helhedsplan for hele området, der inkluderer camping- og autocamperplads, fritidscenter, Tønder Festival og sportsanlæg. Før der er et overblik over området, nytter det ikke hovedkuls af kaste penge isoleret efter Bankparken, mener han.

Borgmester Henrik Frandsen (V) oplyser, at helhedsplanen indgår i det kommende budgetseminar, der finder sted den 6. september. Det er derfor for tidligt at sige, om der er politisk flertal for at afsætte en halv million kroner til at igangsætte udarbejdelsen af en plan.