Banken satte stopper for ulovlige transaktioner

20-årig kvinde dømt for hæleri. Hun stillede sin bankkonto til rådighed for salg af koncertbilletter, som sælgeren ikke ejede. Nu skal kvinden betale erstatning til de skadeslidte.

Onsdag var det den 20-årige kvindes tur til at blive dømt. Også hun fik en dom på 14 dages betinget fængsel for hæleri, og betaling af erstatning på 5.500 kroner. Kvinden erkendte, at hun i otte tilfælde havde været med til at narre godtroende mennesker.

I december blev kvindens 22-årige kammerat idømt 14 dages betinget fængsel for hæleri, og betaling af et erstatningsbeløb på knap 10.000 kroner.

I sommeren 2017 havde hun og en kammerat stillet deres bankkonti til rådighed for en bekendt. Han havde sagt, at der ville komme nogle overførsler. Dem skulle de videresende til ham, og som tak for ulejligheden måtte de beholde 10 procent af beløbet.

TØNDER: - I starten fandt vi ikke noget mistænkeligt ved situationen. Det var først, da banken lukkede vore konti, at vi opdagede, at vi havde været med til noget, der ikke var lovligt.

Kontoen spærret

Mens de i starten altså var blåøjede og kun troede, at de var med til at skjule sorte penge for myndighederne, fandt de ud af, at det har helt galt, der banken spærrede begge konti.

- Vi forsøgte at overføre bare en krone til hinanden. Det kunne vi ikke, forklarede kvinden.

Da hun kontaktede banken, fik hun den besked, at kontoerne var lukket, fordi der var mistanke om ulovlige transaktioner. Dagen efter gik de ned på politigården og meldte sig selv.

Kvinden og hendes kammerat havde forsøgt at få svar fra bagmanden om, hvorvidt han solgte noget, han ikke havde? Det fik de aldrig svar på. Men via overførslerne fandt de ud af, at de var tiltænkt betaling for koncertbilletter. Billetter der aldrig blev fremsendt.

Kvindens forsvarer, advokat Stig Jørgensen, Vojens, sagde, at hans klient på et tidspunkt godt var blevet klar over, at hun havde været med til noget, der ikke var helt godt. Men der var tale om et begrænset beløb, og så havde hun meldt sig selv.

- Det skal hun ikke belønnes for, men det burde få indflydelse på strafudmålingen.

- Jeg indstiller til rettens aller, aller mildeste sanktion, sagde forsvareren.

Anklageren hæftede sig ved, at der var tale om en veltilrettelagt og meget organiseret form for hæleri. Hun krævede en kortere fængselsstraf, der dog kunne gøres betinget.

Sådan blev det.