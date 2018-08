Ballademager på genbrugsplads dømt

Dommen sætter - i hvert fald foreløbig - punktum for en sag, der går helt tilbage til 2015. Den dømte har igennem mange år haft sin regelmæssige gang på genbrugspladsen i Tønder. Dog ikke primært for at aflevere affald, men derimod for at forsyne sig med mindre ting og sager, han havde brug for.

Også efter voldsepisoden i september 2015, fortsatte problemerne med tyverier fra genbrugspladsen. Det resulterede i, at den 52-årig to gange fik en karantæne på hhv. et halvt og et helt år mod at vise sig på pladsen.Der blev endvidere udstedt et polititilhold om, at han ikke må nærme sig eller forfølge personer, der har tilknytning til pladsen.

På et tidspunkt slap den ophidsede mand jernbøjlen og tog med begge hænder fat i pladsmanden. Han blev udsat for en kraftig rusketur.

Den 11. september kulminerede småhapserierne i en voldelig episode, der satte sine spor hos en af pladsmændene. Denne havde på rampen ved jerncontaineren fået øje på en plæneklipper, som han mente, at nogen havde efterladt. Han smed den derfor ned i container uden at opdage, at den nu dømte befandt sig på bunden af den. Manden klatrede op og med en jernbøjle, passende til plæneklipperen, i hånden, stillede han sig truende og med løftet arm op foran pladsmanden.

Særlig beskyttelse

Senioranklager Rikke Brændgård Nielsen lagde i sin procedure vægt på, at overfaldet havde været groft, og at de gentagne tyverier havde stået på i en længere periode.

En psykologundersøgelse havde forudgående erklæret den 52-årige uegnet til at modtage en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste. På den baggrund krævede hun en fængselsstraf på tre-fire måneders varighed, opdelt i 60 dage for tyverier og 60 dage for truslerne.

Forsvarsadvokat Erik Dreyer stod nærmest målløs overfor denne påstand.

- Vi må bevare fornuften. Vi står her med en stakkels mand, der klunser. Det må man ikke, men han har ikke gjort det for at berige sig, sagde forsvareren.

Den 52-årige havde tidligere forklaret, at han ikke vidste, at han ikke måtte tage noget fra pladsen. Selv om han havde været i Danmark i mange år, kan han ikke sproget og forstår derfor ikke, hvad pladsfolkene sagde til ham.

Han nægtede pure at havde taget fat i og truet pladsmanden.

Hans forsvarer mente, at, hvis der havde været et sammenstød, så havde hans klient skældt ud, fordi han havde været oprørt over at kunne blive ramt af plæneklipperen.

Erik Dreyer hæftede sig i øvrigt ved, at netop jerncontaineren på genbrugspladsen er videoovervåget. Men der fandtes åbenbart ingen optagelse fra den omdiskuterede episode. Forklaringen herpå var, at der stod en bil og spærrede for kameraet.

- Det er bemærkelsesværdigt. Vi kunne da have fået vist optagelsen, så vi alle kan se, at man ikke kan se noget, sagde forsvareren.

På sin klients vegne udbad han sig 14 dages betænkningstid med hensyn til at anke dommen. Den indeholdt ud over de tre måneders fængsel også en bøde på 3500 kroner, som straf for at køre bil uden kørekort.