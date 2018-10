Bakterier drillede i ny vandledning

- Vi betragter vand som en fødevare, og derfor går vi heller ikke på kompromis med kvaliteten. Først, når laboratoriet har en analyse, der er i orden, er en vandledning klar til drift. Og først her går vi i gang med at tilslutte vandkunder på ledningen, lyder det fra John Pies Christiansen.

- Vi har haft problemer med en bakteriologisk overskridelse på de udtagne vandprøver. Normalt er en ny hovedledning lige ud af landevejen. Men her har det drillet, fortæller driftschefen for vand og spildevand ved Tønder Forsyning, John Pies Christiansen.

Der er cirka 135 husstande på ledningen som Nordre Landevej i Tønder forsyner. Blandt adresserne er også Emmerske Efterskole, McDonald's, betonvirksomheden Unicon, den tidligere kaserne (Skat) og flere landbrug. Det stykke, der er udskiftet er 630 meter langt, og består af PE-ledning i diameteren 160 mm. Kilde: Tønder Forsyning A/S

Oprindelig skulle hele projektet have stået klar i slutningen af juli. Men det er altså først nu, efter at vandprøverne er rene, at de enkelte husstande langs Nordre Landevej bliver tilsluttet.

Den gamle vandledning på Nordre Landevej var saneringsmoden og derfor skulle strækningen på 630 meter udskiftes. Den nye vandledning er etableret med en metode, der kaldes en styret underboring. Det betyder, at man ikke skal grave hele strækningen op - og dermed gøres etableringen også hurtigere.

Det giver færre gener for de, der bor ved eller benytter vejen, end hvis hele strækningen skulle graves op, forklarer driftschefen.

Den udskiftede strækning er vigtig, da vandledningen langs Nordre Landevej ikke kun forsyner vejens beboere med rent drikkevand. Den er også en hovedledning, der forsyner et større område.